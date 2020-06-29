شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من مواليد 29 يونيو؟ هل تريد معرفة ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ فالكثير منا لا يخطو خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، لذا إليك توقعات ونصيحة لمواليد 29 يونيو وتعرفي على أهم النصائح توقعات الأبراج لمواليد هذا اليوم وفقا لعلم الأرقام، وذلك عبر السطور التالية.





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توقعات الابراج لمولود 29 يونيو

سيكون هناك بعض التوتر في المنزل خلال هذا الوقت. سيكون من الجيد بالنسبة لك أن تتصرف بشكل متوازن.







الكثير من الغضب يمكن أن يفسد علاقتك. قد يكون هناك بعض التغييرات في سلوك الزوج. قد يقولون شيئًا يجعلك تشعر بالأذى.







من الناحية الصحية، ستكون هذه المرة مليئة بالصعود والهبوط بالنسبة لك. ننصحك بزيادة كمية البروتين والألياف في طعام

نصيحة الابراج لمولود 29 يونيو

إذا كنت تخطط لبدء أي عمل في شراكة، فهذا الوقت مناسب لذلك. خلال هذه الفترة ، يمكنك أيضًا التخطيط للاستثمار طويل الأجل.





قد تواجه مشاكل بسيطة مع زوجك. لكن هذه المشاكل لن تستمر طويلا. إذا كنت تحلم ببناء منزلك الخاص، فقد تحصل على بعض الأخبار السارة هذا الأسبوع.

