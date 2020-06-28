كيف وقفت الدول العربية مع مصر للخلاص من الإخوان؟

وقفت دول الخليج العربي مع مصر أثناء ثورة 30 يونيو موقفا تاريخيا لا ينسى، حيث قدمت منحًا لدعم الاقتصاد المصري بعد سلسلة من الإخفاقات مر بها في عهد حكم الإخوان.









وتأتي في مقدمة الدول العربية الداعمة لموقف مصر، السعودية والإمارات والكويت، الذين أيدوا ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان.













وقفت السعودية موقفا داعما لمصر في ثورة 30 يونيو وسارع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى دعم ثورة 30 يونيو.









وقال العاهل السعودي " تابعنا ببالغ الأذى ما يحدث في جمهورية مصر العربية الشقيقة من أحداث تسر كل عدو كاره لاستقرار وأمن مصر وشعبها وتؤلم في ذات الوقت كل محب حريص على وحدة وثبات الصف المصري الذي يتعرض اليوم لكيد الحاقدين في محاولة فاشلة إن شاء الله لضرب وحدته واستقراره من قبل كل جاهل أو غافل، أو متعمد، عما يحيكه الأعداء".









الإمارات





كما انحازت دولة الإمارات العربية المتحدة لثورة 30 يونيو، وأعلنت قيادات الدولة دعما للشعب المصري، كما قدمت دعما لمصر بقيمة ملياري دولار لمصر عقب أحداث 3 يوليو2013.









الكويت





كما دعمت دولة الكويت ثورة 30 يونيو، وأيد ملك الكويت صباح الأحمد الصباح موقف الشعب المصري، وقدمت بعدها الكويت دعما ماليا كبيرا للشعب المصري يتجاوز مليار دولار.









وكذلك أيدت السودان والأردن الثورة المصرية، وانحاز العاهل الأردني الملك عبدالله بن حسين، إلى الثورة، مؤكدة أنها ستعيد مصر إلى الاستقرار ومكانتها التاريخية.



