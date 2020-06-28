"سلتو" يكشف حقيقة هروبه من الاتحاد السكندري

كشف الليبي أنيس سلتو لاعب نادي الاتحاد السكندري، حقيقة هروبه من الفريق، في ظل الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول ذلك.





وقال سلتو فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": " لا صحة لإشاعة هروبي من النادي، وسفري جاء للاطمئنان على أسرتي، في ظل وجود طائرة تغادر إلى ليبيا".

وأضاف: "جميع اللاعبين الأجانب غادروا مصر إلى بلادهم، ولكن فضلت البقاء لمدة ثلاثة أشهر في الإسكندرية بسبب احترامي لنادي الاتحاد وجماهيره العريقة".



