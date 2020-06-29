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رياضة

عقب ظهور إصابات.. الخوف يسيطر على لاعبي حرس الحدود.. تفاصيل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:44 ص
صدى البلد
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عمرو أبوبكر
كشف محمد حليم المدير الفني لنادي حرس الحدود، عن موقف اللاعبين والذعر الذي تعرض له الجميع بعد تعرض أربعة لاعبين لفيروس كورونا. 

وقال محمد حليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن اتحاد الكرة أبلغهم بأن نتائج المسحة الأولى من لاعبي الفريق سلبية، ثم عادوا لخوض التدريبات قبل أن يبلغهم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بوجود 4 حالات إيجابية.

وتابع: "بعد التوجه للنادي من أجل خوض التدريبات المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أخطرنا بوجود 4 حالات إيجابية لثلاثة لاعبين وفرد من داخل الجهاز الفني والإداري."

وأضاف: "أخطرونا بهذا الأمر ونحن جميعًا في النادي، وعشنا حالة من الرعب لأننا جميعًا تعاملنا معهم لكن بالطبع كانت الاجراءات الاحترازية موجودة وحريصين عليها."

وواصل: "إدارة النادي لم تقصر مع أي من العناصر المصابة، وعلى الفوز تم تحويلهم إلى مستشفى عسكري وخضعوا لمزيد من الفحوصات وتم عزلهم."
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