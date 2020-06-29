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بين الناس

ماكينة صراف آلي مطلب أهالي قرية الشاورية بقنا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن بهاء عبد الحميد أحمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من بتوفير ماكينة صراف آلى بقرية الشاورية مركز نجع حمادى التابعة لمحافظة قنا، للتخفيف عن المواطنين بدلا من الذهاب إلى أقرب قرية والتى تبعد عدة كيلو مترات عنهم.

ويقول فى رسالته: "لا توجد لدينا ماكينة صراف آلى لأى بنك وعند احتياج أى فرد لأموال يضطر للذهاب أقرب قرية التى تبعد كيلو مترات عنهم، لذلك نطالب بتركيبها فى أسرع وقت".

للتواصل مع الشاكى  01020000483

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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