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بين الناس

عبد النبي يطالب شركة المياه بالتحقيق في متأخرات استهلاك غير حقيقية في الفيوم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب المواطن عبد النبى فكرى سليمان ، والمقيم فى قرية الرويبات مركز طامية بمحافظة الفيوم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،   شركة المياه ، بالتحقيق فى متأخرات استهلاك غير حقيقية فى الفيوم .


ويقول فى رسالته : فوجئت  بالمحصل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في فبراير يطالبنى بدفع فاتورة استهلاك مدون بها أقساط ومديونيات لمدة 36 شهرًا دون أن يكون عليّ أي مديونيات أو أقساط بواقع 67 جنيهًا شهريًا بجانب الاستهلاك وعندما شكوت بعد دفع قسطين ليسا من حق الشركة أخبروني أنه تمت إضافة هذه المديونيات خطأ وسيتم معالجة الامر  وبالفعل دفعت شهري مارس وأبريل دون أقساط.


وأضاف : إلا أنني فوجئت بفاتورتي مارس ويونيو 2020 مدرج بهما مديونية جديدة وأقساط على مدار 12 شهرا بواقع 23 شهريا بجانب الاستهلاك دون أن يكون عليّ أي أقساط وقرأت العداد والفواتير تثبت ذلك وبتوجهي للشركة لم أتمكن من الحصول على حقي.


بطاقة رقم قومي:27205152301432
موبايل:   01149827130
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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