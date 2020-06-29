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صندوق تحيا مصر: توفير 200 جهاز تنفس ومليون ونص كمامة للمستشفيات.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:32 ص
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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اسراء صبري
قال محمد مختار، المتحدث الإعلامى باسم صندوق تحيا مصر، إن الجزء الخاص بدعم القطاع الطبي من مبادرة نتشارك هنعدي الازم كان يهدف إلى تدعيم القطاعات الطبية في كل مستشفيات الصدر والعزل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، متابعا: هذه المبادرة جاءت نتيجة الطلب المتزايد على المستلزمات الطبية.

وأضاف "مختار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم "ريهام السهلى"، أنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا قامت المبادرة بتقديم ، 200 جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى 1000 مضخة حقن للحالات الحرجة بالرعاية  

وأشار المتحدث الإعلامى باسم صندوق تحيا مصر، إلى أنه من خلال 4 قوافل تم توفير مستلزمات طبية مثل كمامات وقائية، وكمامات N95، ومطهرات، حيث تم توفير مليون كمامة جراحية ونصف مليون كمامة N95، بجانب 15 ألف لتر من المطهرات.

وأوضح  أنه بداية من المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة، فهى تضم 8 محافظات، حيث سيتم استكمال باقى المستشفيات الخاصة بالمرحلة الرابعة، وسيتم غدا زيارة مستشفيات قصر العينى وحميات أسيوط، ومستشفى سوهاج العام، وذلك من أجل دعمهم.

ولفت إلى أن الشق الثاني من أزمة نتشارك هنعدي الأزمة هو الخاص بالأسر، حيث وصلنا إلى مايقرب من 600ألف أسرة، حيث قدمنا 6600طن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 170 طن من اللحوم و160 طن من الدواجن ومن 150 طن من الخضروات، بالإضافة إلى الملابس.
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