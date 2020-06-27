وكيل نقل البرلمان: صندوق تحيا مصر كان سندا قويا للدولة خلال أزمة كورونا

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان، بما يبذله صندوق "تحيا مصر" من جهود ساعية للتنسيق مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لحسن استغلال الموارد المتاحة وتوحيد الجهود في مواجهة أزمة فيروس كورونا والتي هددت مصدر رزق عدد كبير من المواطنين.





وأوضح النائب في بيان له، أن جهود الصندوق خلال الفترة الأخيرة تنوعت ما بين إغاثة المتضررين من أزمة السيول ومعاونة الدولة في مكافحة كورونا وتوفير أجهزة التنفس الصناعي وإطلاق قوافل لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات المتأثرة بأزمة كورونا وإعادة إعمار المنازل ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأضاف أن الصندوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا وفّر 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي تحت تصرف وزارة الصحة والسكان لمساندتها في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك تم التنسيق مع كافة الجهات لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية فضلا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية لأهالى القرى المعزولة طوال فترة الحجر الصحي.