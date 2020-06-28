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الجائحة أسقطت أنظمة سياسية.. حسام بدراوي يروي تجربته مع فيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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عادل نصار
روى الدكتور حسام بدراوي المحلل السياسي،  تجربته مع الاصابة بفيروس "كورونا" هو وزوجته، قائلًا "عندما تلقيت نتائج تحاليلي التي جائت إيجابية في الطبيعي إنتباتني موجة من الغضب".

وأضاف بدراوي، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أنه :"تعودت أنا أعالج الناس  فكيف أكون مصدر للعدوى لمن حولي ثم تنامى الغضب لموضوع أكبر، متابعا أنه :"تسائلت  كيف  تسبب القادة السياسيون في العالم  في إغراق العالم في هذا المستنقع حيث أنه عندما توقفت الحياة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر في العالم تنفست الارض جيدًا وإنخفض التلوث حتى لون مياه البحر تحولت وعادت للازرق وعادت الطيور  مجددًا". 

وتسأل الدكتور، :"لماذا ينفق العالم هذا الكم الهائل من الاموال على الصراعات، ثم أموال مثلها لتكسين النازحين من هذه الحروب، ثم يأتي السؤال الثالث كيف لهذه الجائحة أن جعلت العام يقف أمامها ولا يستطيع التصرف؟، مضيفا أنه حتى العولمة إختفت في هذه اللحظة الفارقة التي إحتاجها العالم وكل دولة فكرت في  نفسها   فقط  حتى الدول الكبرى تساقطت أمام عيني.
وأشار إلى أن  النظام العالمي فشل في معالجة الجائحة وتبادلت الدول  الاتهامات فقط بدلًا من الحل، لافتا إلى أن فكرة العولمة ظهرت كنتيجة ديناميكية عبر السنوات السابقة لاحتياجات العالم فالصناعه لاتعتمد على دولة واحدة حيث أن مدخلاتها  تعتمد على أكثر من بلد كاشفًا أن العولمة لم تسقط بسبب الجائحة لكن ماسقط هي الانظمة السياسية الكبرى في ظل هذا الفشل ضاربًا مثلًا بإتفاقية التجارة الحرة التي ظلت الولايات المتحدة تحثنا على التوقيع عليها كانت هي أول من خرقته وبالتالي من سقط هي الانظمة السياسية وليست العولمة  لان الاخيرة تمثل إحتياج إنساني .
وتابع الطبيب، أنه "إغلاق العالم لمدة ثلاثة أشهر خفف من نسبة تلوث الكرة الارضية بشكل غير مسبوق، وبالتالي لن تعود الحياة في العالم كما كانت قبل " كورونا "، مشيرًا إلى أن  من الغباء ان يتصور العالم أن الامور ستعود كما سبقت الجائحة ".

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