رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح حقيقة زلزال اليوم.. فيديو

قال الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اليوم الساعة 8 الا ربع مساء بتوقيت القاهرة تم تسجيل زلزال بقوة 5.5 ريختر قادم من جنوب تريكا واكد علي ان مثل هذه الزلازل تكون متوسطة.





واضاف احمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان الزلزال هي اللغة الرسمية الى الكرة الارضية واذا لم يحدث زلزال من الممكن ان تحدث كارثة على كوكب الأرض.





وأوضح احمد بدوي ، ان ما نتج عن هذا الزلزال هي هزة أرضية في جنوب تركيا ولم يحدث أى خسائر.





وتابع : أن هذا الزلزال يبعد عن مصر بمسافة 600 كيلو من مطروح ومن شعر به هم سكان المناطق العليا.