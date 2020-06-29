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النقل: تكلفة مشروعاتنا الجديدة في جميع القطاعات تجاوزت 1.1 تريليون جنيه ..فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:03 ص
وزير النقل
وزير النقل
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إبراهيم القادري
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة وضعت خطة بشأن المشروعات الجديدة وتم صرف 1.1 تريليون جنيه في المشروعات، موضحا أنهم يعملون الآن على مشروعات تصل تكلفتها إلي 400 مليار جنيه، متابعا "يوم 7/1 سنبدأ في المشروعات الجديدة التي سننتهي منها في 6/30 سنة 2024".

وأضاف وزير النقل، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزارة النقل وزارة حيوية وخدمية تمس حياة المواطن اليومية، مشددا على أن المسار القومي الذي يحدث هو إعادة إحياء البنية الأساسية ومنها المياه والطرق والكباري والصرف والأنفاق.

وأوضح كامل الوزير ، أن أى دولة لا تتقدم إلا إذا كانت لديها بنية أساسية، مؤكدا أن نهضتنا التي ستتم في مصر سيكون سببها تطوير البنية التحتية التي حدثت.

وتابع أننا نقوم بعمل 21 محورا انتهينا من 7 منها، مستطردا "نعمل الآن على الانتهاء من 8 محاور، وننتهي منها في نصف الشهر القادم"، مشيرا إلى أن محاور النيل يصل عددها إلى 59 محورا.

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