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أخبار العالم

البرلمان الليبي: حكومة الوفاق تعطل إعادة تصدير النفط إلى الخارج

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكدت لجنة الطاقة في البرلمان الليبي أن تأخير إعادة تصدير النفط الليبي إلى الخارج جاء بسبب إصرار حكومة الوفاق على توقيع العقود عقب وقف إطلاق النار. 

وقالت اللجنة إنها تتطلع إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار، وآليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادل على كل الليبيين وضمان عدم وصولها للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون، وفق ما نقلته صحف ليبية، فيما أصدرت اللجنة تحذيرا من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج النفط، ما يعرض مخزون البلاد للخطر. 

وأضافت أنه في حالة تعرض مخزون النفط الليبي للخطر، وتعطيل إعادة تصديره إلى الخارج، سيجعل الشعب الليبي يعاني لسنوات. 

وذكرت  أن النفط ثروة لجميع الليبيين بدون تمييز ويجب أن ينعم بخيراته الجميع، مثمنا دور القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية في حماية الموانئ والحقول النفطية.
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