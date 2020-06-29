البرلمان الليبي: حكومة الوفاق تعطل إعادة تصدير النفط إلى الخارج





فيما أصدرت اللجنة تحذيرا من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج النفط، ما يعرض مخزون البلاد للخطر. وقالت اللجنة إنها تتطلع إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار، وآليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادل على كل الليبيين وضمان عدم وصولها للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون، وفق ما نقلته صحف ليبية،





وأضافت أنه في حالة تعرض مخزون النفط الليبي للخطر، وتعطيل إعادة تصديره إلى الخارج، سيجعل الشعب الليبي يعاني لسنوات.





وذكرت أن النفط ثروة لجميع الليبيين بدون تمييز ويجب أن ينعم بخيراته الجميع، مثمنا دور القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية في حماية الموانئ والحقول النفطية.