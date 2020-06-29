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رياضة

بنزيما: لن أتحدث عن برشلونة.. وأحاول الإبتكار في كرة القدم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".

وقال كريم بنزيما نجم ريال مدريد في تصريحات ما بعد المباراة: "هدف كاسيميرو كان الأهم بعيدًا عن التمريرة الحاسمة، وحققنا الأهم وفزنا بالنقاط الثلاثة".

وأضاف: "بالنسبة لي هذه كرة قدم، وأنت تحاول أن تبتكر أشياء وأنا أحب أن أرى الكرة بهذه الصورة، لم أرّ كاسيميرو ولكن كنت أعرف أنه يتحرك في هذه المنطقة".

وتابع: "هذا الفوز مهم للغاية، نحن لن ننظر إلى برشلونة ولكن نركز على أنفسنا فقط وعلى تقديم مباريات جيدة، يتبقى لنا مباريات قليلة وكلها ستكون نهائيات".

وواصل: "أنا لن أتحدث عن برشلونة ونتائجه، نحن في حالة جيدة ونسق تصاعدي وسنافس حتى النهاية، وكما قلت ستكون جميع مبارياتنا نهائية من أجل اللقب"


وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة 71 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على برشلونة بفارق نقطتين، فيما توقف رصيد نادي إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.

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