بنزيما: لن أتحدث عن برشلونة.. وأحاول الإبتكار في كرة القدم

حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".



وقال كريم بنزيما نجم ريال مدريد في تصريحات ما بعد المباراة: "هدف كاسيميرو كان الأهم بعيدًا عن التمريرة الحاسمة، وحققنا الأهم وفزنا بالنقاط الثلاثة".





وأضاف: "بالنسبة لي هذه كرة قدم، وأنت تحاول أن تبتكر أشياء وأنا أحب أن أرى الكرة بهذه الصورة، لم أرّ كاسيميرو ولكن كنت أعرف أنه يتحرك في هذه المنطقة".





وتابع: "هذا الفوز مهم للغاية، نحن لن ننظر إلى برشلونة ولكن نركز على أنفسنا فقط وعلى تقديم مباريات جيدة، يتبقى لنا مباريات قليلة وكلها ستكون نهائيات".





وواصل: "أنا لن أتحدث عن برشلونة ونتائجه، نحن في حالة جيدة ونسق تصاعدي وسنافس حتى النهاية، وكما قلت ستكون جميع مبارياتنا نهائية من أجل اللقب"



