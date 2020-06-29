الصحة تضيف 4 كوادر طبية للجنة العلمية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إضافة 4 كوادر طبية، كأعضاء للجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بقرار رقم 442، لسنة 2020.





وأوضحت وزارة الصحة، أن أسمائهم كالتالي: الدكتور محمد عبد الحكيم أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة والدكتور أحمد شوقي أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة طنطا.





كما ضمت الدكتور خالد عبدالمجيد أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة والدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،





وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى أمس.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



