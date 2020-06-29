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خبير اقتصادي: مصر تعد الدولة الأولى أفريقيا من حيث جذب الاستثمار.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:32 ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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اسراء صبري
قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر خلال سنه ٢٠١٩ كان لها نسبة ٢٠% من حجم الاستثمارات التي أتت إلى القارة الأفريقية بالكامل.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" أن مصر تعد الدولة الأولى من حيث جذب الاستثمار عام  ٢٠١٩، لافتا إلى أن هذا العام الثاني على التوالي التي تكون فيه مصر الأولى من حيث جذب الاستثمار.

وأضاف أن ما جذبته مصر من استثمارات كان في قطاعات متعددة ومتنوعة، لافتا إلى أن مصر لا تقوم بجذب الاستثمارات فقط بل أيضا بتقوم بالمحافظة عليها وتعزيزها.

وأوضح أن الاستثمارات التي تأتي إلي مصر بيحدث لها توسع وزيادة، معقبا: أما بيتم تحقيقة من أرباح بيعاد استثماره مره أخرى.

وشدد على أن هذا التطور حدث بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل المجتمع الدولي ينظر إلي مناخ الاستثمار في مصر، متابعا مصر منفتحه على الاقتصاد الدولي.
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