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توك شو

هشام إبراهيم: تحسن ملحوظ في المناخ الاقتصادي والدولة بدأت في جني الثمار .. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:19 ص
الجنية والدولار
الجنية والدولار
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قسم التوك شو

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن متوسط التضخم في مصر لعام 2019 يحقق رقما أحاديا 9.2 % ، لافتا إلى أن خطط الاقتصاد المصري تسير كما تخطط  الدولة لها.


وأضاف هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دي أم سي " ، أن انخفاض سعر الصرف المتتالي وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يعد مؤشرًا إلى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن تخفيض موجة الأسعار تعود بالنفع على المواطن في شراء كافة احتياجاته.


وأكد أن انخفاض سعر الصرف وسعر الفائدة أدى إلى انخفاض التضخم الاقتصادي، متابعا أن اتجاه الكثير من المواطنين لشراء السلع بكمية كبير أدى إلى انخفاض التضخم.


وأشار إلى أن المناخ الاقتصادي بدأ في التحسن من جانب الدولة، والذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار، مضيفا أن الدولة بدأت تحصد ثمار الاستثمارات التي بدأتها خلال الفترة الأخيرة.


وتابع أن الدولة تتطلع إلى تطوير أكثر مما هي عليه وتولي الكثير من المشاكل التي لم ينتبه إليها أي رئيس من قبل، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات التي تهتم بها الدولة الآن هي الزيادة السكانية.

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