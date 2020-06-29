محافظ أسوان يوقع بروتوكول تعاون مع الجامعة للاستفادة من التكنولوجيا

وقَّع محافظ أسوان أشرف عطية ورئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة بهدف تبادل الخبرات، وتحقيق الاستفادة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية، مع وضع خرائط رقمية وأعمال مسح شامل لمختلف شبكات المرافق بالمحافظة.





وأوضح محافظ أسوان أن بروتوكول التعاون يقوم على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية: أولها محور حماية البنية التحتية من التلف وتوفير التكلفة لإعادة الشيء لأصله، حيث يتضمن تقديم المركز فرص التدريب والتأهيل لطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة والآداب، وليعمل المركز على رصد وتحليل المشكلات التي تواجه المرافق مع إيجاد الحلول والمقترحات لها من خلال أحدث الأجهزة والأساليب العلمية الحديثة.





وأضاف أن المحور الثاني يختص بالإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين المحافظة والجامعة لبناء غرف تحكم مركزية لتخزين البيانات وتأمينها، مع العمل على تحديث البوابة الإلكترونية للمحافظة وتوثيق المحتوى الخاص بها، علاوة على تقديم الدعم الفني اللازم لميكنة الديوان العام والوحدات المحلية التابعة له، مع فتح مجالات جديدة في مجال التدريب وتحديث عدد من الحقائب التدريبية التي تتناسب مع تأهيل العاملين لمواكبة هذا التطور.



