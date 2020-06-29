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محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير الشواطئ استعدادًا لعودة حركة السياحة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:58 ص
محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعب
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أ ش أ
قال محافظ مطروح خالد شعيب إنه يتابع باستمرار أعمال تطوير شاطئ روميل وشاطئ عجيبة، لإعادة الشكل الجمالي والسياحي؛ استعدادا لعودة حركة السياحة.

وأوضح المحافظ - في بيان أمس الأحد - أن أعمال التطوير بشاطئ روميل تشمل تطوير الكافتيريات ودورات المياه وممشى سياحي وتركيب مشايات إنترلوك، لتسهيل الوصول إلى داخل الشاطئ.

كما تابع المحافظ الأعمال التي تجرى حاليا لتطوير شاطئ عجيبة، استعدادا لاستقبال رواده بالشكل الجمالي والسياحي اللائق، مع الحفاظ على طبيعة الشاطئ الشهير بجمال منظره، بجانب إعادة تأهيل دورات المياه والكافتيريات، وسلم النزول من الهضبة إلى الشاطئ.
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