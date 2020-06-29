الكويت: 24 شهرًا لإنهاء خدمات الموظفين الوافدين في الحكومة باستثناء الأطباء والممرضين

كشفت مصادر حكومية كويتية رفيعة المستوى، أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تمكن خلال العامين المقبلين، من إنهاء خدمات جميع الموظفين الوافدين في القطاع الحكومي، مع استثناء الأطباء والممرضين من خطة (التكويت) التي تم وضعها في 2017.

وأوضحت المصادر - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - أنه تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، ليتبقى عامان فقط في الخطة لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.

وأضافت أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل، تم فيها خلال العامين الماضيين، تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار، والمحددة بخمس سنوات، لافتة إلى أنه على سبيل المثال، بالنسبة لوظائف التدريب والتدريس والتعليم، المطلوب في القرار (تكويتها) بعد 5 سنوات بنسبة 70%، فقد تم احلال 73% من الموظفين الوافدين بالكويتيين بها خلال عامين فقط.

وتابعت :إنه بالنسبة لوظائف القانون، فالمطلوب تحقيقه نسبة 88%، إلا أنه تم تحقيق 83%، والوظائف الهندسية مطلوب 97%، وتحقق 95%، وبالنسبة لوظائف الدعم الإداري، فكانت النسبة المطلوبة 100% خلال 5 سنوات، إلا أنه تحقق 98% خلال عامين فقط، وللوظائف المالية والاقتصادية والتجارية النسبة المطلوبة 95%، إلا أنه تحقق 96%.

وقالت هذه المصادر :" وبالنسبة لوظائف الخدمات الاجتماعية والرياضية والتربوية، المطلوب 97%، وقد وصلنا الى 95%، ولوظائف نظم وتقنية المعلومات، النسبة المطلوبة 100%، وقد حققنا 97%، ولوظائف الإعلام والعلاقات العامة والآداب، النسبة المطلوبة 100%، وقد حققنا نسبة 97%، وفي وظائف العلوم، المطلوب 95%، وقد وصلنا إلى نسبة 85%، ووظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، المطلوب تحقيق نسبة 75%، وقد تمكنا من تحقيق نسبة 79%، وفي وظائف الأدلة الجنائية والإنقاذ، تبلغ النسبة المطلوبة 98%، ووصلنا إلى نسبة 98%، وفي تخصص التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، بلغت النسبة المطلوبة 100%، وقد حققنا نسبة 97%، وفي تخصص الوظائف البحرية المطلوب تحقيق نسبة 100%، وقد وصلنا الى نسبة 98%، فعدد الكويتيين يبلغ 560 مقابل 9 غير كويتيين".



