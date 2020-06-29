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تعليم

وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية إلى لجان الامتحانات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
توافد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الإثنين، الى لجان الامتحانات لأداء امتحان القرآن الكريم للقسم الأدبي.

واستقبل القائمون على اللجان، الطلاب قبل الدخول لقياس درجات الحرارة لكل طالب والتأكد من ارتدائهم الكمامة وكذلك تعقيم أيادي الطلاب قبل الدخول.

وشدد القائمون على اللجان، على جميع الطلاب أن يلتزموا المسافات بين كل طالب وزميله حتى يحققوا مبدأ التباعد تجنبا لعدوى كورونا.

ويبدأ امتحان القرآن الكريم في التاسعة صباحا ويستمر حتى الحادية عشرة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.
 
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى على 12 طالبًا. 
 
جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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