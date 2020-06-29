محافظ الفيوم للرئيس السيسي: ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة للرئيسس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة .





جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة،









تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال ، لشعب مصر العظيم بكامل طوائفة .





وقال محافظ الفيوم: "خالص تقديرنا وشكرنا العميق لقيادتكم الحكيمة التى تضع مصلحة الوطن وأبنائه دائمًا فوق أى اعتبار، راجيًا أن يمتعكم الله بالصحة والعافية، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها