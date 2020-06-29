بقيادة رئيس الحي.. حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات في العجوزة





وقاد اللواء الدكتور هاني العناني رئيس حي العجوز، حملة لإزالة كل الإشغالات والتعديات بشارع المشروع من اتجاه شارع السودان بالعجوزة.





ورصدت عدسة صدى البلد إزالة كل التعديات.





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وفي سياق آخر كان قد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال التي نفذتها محافظة الجيزة لتطوير منطقة أنفاق مشاة ميدان الجيزة تم تنفيذها عن طريق بروتوكول تم توقيعه مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، وذلك لتطوير ورفع كفاءة نفق مشاة ميدان الجيزة للتسهيل على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التي تم إنفاقها بالنفق.





وأضاف محافظ الجيزة، أن النفق كان يعانى من العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية وأدى ذلك إلى عزوف المواطنين عن استخدامه وتفاقم المشكلات به.