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اقتصاد

إنجاز 4704 وحدات بـ"سكن مصر" و 11232 وحدة بـ"JANNA" بالمنصورة الجديدة| فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 90 %، وجار تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، وبلغت نسبة الإنجاز 75 %.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه جار تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، وبلغت نسبة التنفيذ 40 %، وجارٍ تنفيذ 1149 فيلا (كلاسيك، ومودرن – منفصلة، وشبه متصلة، ومتصلة، تضم 2103 وحدات سكنية)، وبلغت نسبة التنفيذ 50 %.

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وأضاف الوزير أنه تم وجارٍ تنفيذ 8 أسواق تجارية مصغرة لخدمة مشروعات "سكن مصر"، و"JANNA"، و"الإسكان المتميز"، و3 مساجد، وجار تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى بمراكز الخدمات المختلفة لخدمات مشروعى "سكن مصر"، و"JANNA"، وجار تنفيذ مركز طبى بمركز الخدمات رقم 3.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مساحة مدينة المنصورة الجديدة، تبلغ 7200 فدان، والمرحلة الأولى منها بمساحة 2063 فدانًا، ويبلغ إجمالى طول الواجهة الرئيسية للمدينة 15 كم، والمرحلة الأولى بطول 4.2 كم، وجار تنفيذ الممشى السياحى بطول 4.2 كم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر على مساحه 22 فدانًا فى أقصى غرب المدينة، بطاقة 160 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من المحطة بطاقة 40 ألف م3/يوم، والمأخذ بطاقة 80 ألف م3/يوم، وجار طرح تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية، لمعالجة الصرف الصحى، على مساحه 46 فدانًا فى أقصى جنوب المدينة، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 120 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى منها، بطاقة 30 ألف م3/يوم.

وذكر وزير الإسكان، أنه جار أيضًا بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ المرافق للجزء الشرقى للمدينة بمساحة 1000 فدان (طرق – مياه – رى – صرف صحى – صرف المطر)، وشبكة الكهرباء، وتنفيذ المرافق للجزء الغربى للمدينة بمساحه 1063 فدانًا (طرق – مياه – رى – صرف صحى – صرف المطر)، وشبكة الكهرباء، وجارٍ تنفيذ محطتى رفع لخدمة المرحلة الأولى، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال الطرق (فرمة ترابية)، 80 %، والصرف الصحى، 95 %، وصرف المطر، 93 %، وشبكة المياه 75 %، وشبكة الرى 80 %.

https://www.youtube.com/watch?v=WmBAqg-8zPI&feature=youtu.be


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