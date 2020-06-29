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52 % من قراء صدى البلد يؤيدون تغليظ عقوبة الإخلال بالامتحانات لتصل للسجن 7 سنوات و200 ألف جنيه غرامة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:21 ص
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صدى البلد

أجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا للرأي حول تغليظ عقوبة المخل بنظام الامتحانات، بالحبس ٧ سنوات وغرامة ٢٠ ألف جنيه.


وأيد نحو ٥٢% من القراء مقترح تغليظ عقوبة تسهيل الغش ، بينما رفض 29%من القراء العقوبة ، وعبر 19%من القراء عن عدم اهتمامهم بهذا الشأن.


ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. 

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