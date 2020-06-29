نائب الرئيس الأمريكي للشباب: ارتدوا الكمامات

شجع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأمريكيين الشباب على إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إذا شعروا بأي أعراض أو لو كانت لديهم مخاوف، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.





جاءت نصيحة بنس، خلال اجتماعه مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، حيث ناقش بنس كيف يمكنهم "تسريع نتائج الاختبار".





وقال بنس إنه سينقل التعليقات والنقاشات إلى فرق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا والشركاء الخاصين المتعاونين مع الإدارة.





وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر من الحاجة إلى زيادة الاختبارات.





فخلال تجمعه في تولسا، أوكلاهوما، اقترح ترامب الأسبوع الماضي على معاونيه إبطاء وتيرة الفحوصات.





وقالت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة قوة مكافحة الفيروس بالبيت الأبيض، للصحفيين إن مسؤولي الصحة في تكساس يشهدون زيادة في معدلات دخول المستشفيات بين أناس أعمارههم بين 20 إلى 40 عامًا، أي أن الزيادة في أعمار الشباب.





وأشارت إلى نسبة كبيرة في هذه الفئة العمرية كانت إيجابية بالفيروس، ولكنها كانت بدون أعراض.





كما شجع بنس الأمريكيين على ارتداء الأقنعة (الكمامات)، قائلًا "إذا كان المسؤولون المحليون بالتشاور مع الدولة يوجهونك إلى ارتداء القناع، فإننا نشجع الجميع على ارتداء القناع في المناطق المتضررة وحيث لا يمكنك الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فإن ارتداء قناع هو مجرد فكرة جيدة".





وأكد بنس في مؤتمر صحفي في المركز الطبي بجامعة تكساس ساوث وسترن في دالاس "نعرف من التجربة أنه سيبطئ انتشار الفيروس".





وسجلت أمريكا نحو 39 ألف إصابة وأكثر من 200 وفاة في 24 ساعة فقط.



