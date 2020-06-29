بصورة جديدة له.. تامر هجرس يشعل إنستجرام

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق تامر هجرس على الصورة قائلا: "ابحث عن جمال الحياة".
ونالت الصورة إعجاب متابعيه حيث جاء تعليقاتهم كالتالي:
-البحر شكله حلو اوي
- هو مفيش جمال كده بجد
- الصوره شكلك فيها يجنن
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يذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.
ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.
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Find the beauty of life.... #الحمدلله 😍
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