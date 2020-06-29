بصورة جديدة له.. تامر هجرس يشعل إنستجرام

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق تامر هجرس على الصورة قائلا: "ابحث عن جمال الحياة".





ونالت الصورة إعجاب متابعيه حيث جاء تعليقاتهم كالتالي:

-البحر شكله حلو اوي

- هو مفيش جمال كده بجد

- الصوره شكلك فيها يجنن





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يذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.



