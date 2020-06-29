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فن

بصورة جديدة له.. تامر هجرس يشعل إنستجرام

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:39 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
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ندى فكري
شارك الفنان تامر هجرس جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق تامر هجرس على الصورة قائلا: "ابحث عن جمال الحياة".

ونالت الصورة  إعجاب متابعيه حيث جاء تعليقاتهم كالتالي:
-البحر شكله حلو اوي
- هو مفيش جمال كده بجد
- الصوره شكلك فيها يجنن

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يذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.
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