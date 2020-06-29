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برلمان

برلمانية تهنئ الرئيس بـ30 يونيو: ذكرى خروج المجتمع المصري على حكم جماعة إرهابية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:43 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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فريدة محمد
هنأت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلة: "نجحنا في هذا اليوم في استرداد وطننا وتكاتف الجميع من أجل مصلحته".

وأكدت النائبة في بيان، الاثنين، أن ذكرى الثورة تمثل حدثًا بارزًا في تاريخ مصر الحديث، بعد رفض المجتمع المصري بجميع طوائفه حكم جماعة إرهابية وخروجه عليها.

وأشارت إلى أن الجيش المصري كعادته انحاز لإرادة الشعب ووقف خلف مطالبه وحمى خياراته، متمنية مزيد من الاستقرار والتنمية الدولة تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتمت: "لولا هذه الثورة المباركة لكنا الآن في وطن مقسم ملء بجماعات التطرف والإرهاب .. حمى الله دولتنا المصرية وشعبها الحر الأبي".
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