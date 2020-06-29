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مرأة

بإطلالة محتشمة .. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذا القفطان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:06 م
جويل مردينيان
جويل مردينيان
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.

ظهرت جويل مردينيان فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قفطان طويل باللون الأحمر وأتسم التصميم برسومات النجوم و الأكمام ذات اللون الأبيض، ما منحها إطلالة محتشمة، وحمل التصميم توقيع  sofiadcollection.

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وانتعلت جويل مردينيان حذاء أنيق أتسم بأنه شفاف وهذه الصيحة تتصدر احدث صيحات موضة 2020، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات واعتمدت على البساطة و عدم المبالغة.

وبدت جويل مردينيان فى الصور بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها و لون إطلالتها أيضا.

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