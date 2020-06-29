بإطلالة محتشمة .. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذا القفطان





ظهرت جويل مردينيان فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قفطان طويل باللون الأحمر وأتسم التصميم برسومات النجوم و الأكمام ذات اللون الأبيض، ما منحها إطلالة محتشمة، وحمل التصميم توقيع sofiadcollection.





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وانتعلت جويل مردينيان حذاء أنيق أتسم بأنه شفاف وهذه الصيحة تتصدر احدث صيحات موضة 2020، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات واعتمدت على البساطة و عدم المبالغة.





وبدت جويل مردينيان فى الصور بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها و لون إطلالتها أيضا.



