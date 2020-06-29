لمدة 10 دقائق.. البورصة توقف التداول على أسهم 20 ورقة مالية





البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 20 ورقة مالية مقيدة لتخطيها حاجز 5% (ارتفاع وانخفاض) خلال تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تباين أداء مؤشراتها. قررت إدارةإيقاف التداول على أسهم 20 ورقة مالية مقيدة لتخطيها حاجز 5% (ارتفاع وانخفاض) خلال تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تباين أداء مؤشراتها.





مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية مقابل ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة. وواصلتتباينها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية مقابل ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.





اقرأ ايضًا .. أداء متباين لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم





تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.90% مسجلا مستوى 10752 نقطة.





وصعد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة بنسبة 1.29% مسجلا مستوى 1417 نقطة.





وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرات ايجي اكس 30 و ايجي اكس 70 بنسبة 0.82% مسجلا مستوى 2202 نقطة.



