AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لمدة 10 دقائق.. البورصة توقف التداول على أسهم 20 ورقة مالية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 20 ورقة مالية مقيدة لتخطيها حاجز 5% (ارتفاع وانخفاض) خلال تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تباين أداء مؤشراتها. 

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية مقابل ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.


تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.90% مسجلا مستوى 10752 نقطة.

وصعد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة بنسبة 1.29% مسجلا مستوى 1417 نقطة.

وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرات ايجي اكس 30 و ايجي اكس 70 بنسبة 0.82% مسجلا مستوى 2202 نقطة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ خدمات مياه وصرف صحي بـ 455 مليون جنيه خلال 6 سنوات بـ دير مواس بالمنيا‎

292 مليون جنيه.. خدمات مياه وصرف صحى ببنى مزار بالمنيا

٢٢٣مليون جنيه تكلفة مشروعات خدمات المياه والصرف الصحي بمركز العدوة في المنيا

ترشيحاتنا

في الذكرى الخامسة للشهيد هشام بركات.. هكذا نعته ابنته بكلمات شجاعة

زيادة تصل 160 جنيها.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد غد

مبهرة و جذابة .. 20 صورة تبرز جمال نوال الزغبى فى عيد ميلادها

الصين توافق رسميا على لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا

وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة لحضور ثاني جلسات محاكمتهما في تهمة التعدي على القيم الأسرية

بإمكانيات عالية.. شيفروليه اوبترا 2021 الآن في مصر| السعر والمواصفات..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة .. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذا القفطان

عيد ميلادها تحول لجنازة.. أم تستيقظ لتجد رضيعتها جثة هامدة في سريرها

كورونا يصيب 28 فردًا من عائلة أمريكية.. كيف انتقلت العدوى؟.. تفاصيل