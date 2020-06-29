آرثر يعلن رحيله عن برشلونة





وكان آرثر سافر إلى إيطاليا، أمس، الأحد، لتوقيع الكشف الطبي في يوفنتوس، ثم عاد إلى برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، للانضمام إلى تدريبات البلوجرنا، استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإسباني.





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن آرثر أخبر زملاءه، قبل انطلاق مران، اليوم الإثنين، بانتقاله إلى يوفنتوس، بداية من الموسم القادم.





ومن المقرر أن ينضم آرثر إلى يوفنتوس، مقابل حصول برشلونة على خدمات بيانيتش لاعب البيانكونيري، حسبما أشارت تقارير صحفية.





وشارك آرثر مع برشلونة في 21 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع مثلهما.

أبلغ آرثر ميلو لاعب وسط فريق برشلونة، زملائه في الفريق، بانتقاله إلى يوفنتوس بداية من الموسم المقبل.