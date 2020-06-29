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أخبار البلد

القوى العاملة: الخميس بدلا من الثلاثاء إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أصدرت وزارة القوي العاملة كتابًا دوريا لمديريات القوي العاملة علي مستوى المحافظات  ، يقضي باعتبار الخميس الموافق 2 يونيو 2020 بدلا من الثلاثاء 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003،  ، بمناسبة ذكري  الثورة، وذلك بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.  

جاء ذلك في ضوء احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص .

وقال  محمد سعفان وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
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