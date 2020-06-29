أكثر من 97%.. وزير الري يكشف عن مدى احتياجنا لمياه نهر النيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتبر من أكثر البلاد جفافًا على مستوى العالم.





وتابع عبد العاطي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية، صباح الاثنين، أن «مصر تعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها، ويرتكز سكانها على 5% فقط من مساحتها، وباقي المساحات صحراء».





وأوضح أن «مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة، التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، على الرغم من نسبة الملوحة العادية»، مضيفًا: «الدولة المصرية لا تنتظر المشكلات لتواجهها، بل تتوقعها وتعد لها».





وأشار إلى أن الدولة لديها إستراتيجية لتحسين الموارد المائية لتحقيق الأمن المائي لمصر، وتحولت إلى خطة قومية للمياه ويتم الانتهاء منها 2037 وتكلفتها الاستثمارية لا تقل عن 50 مليار دولار.



