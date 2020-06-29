رئيس الوزراء: افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر نهاية العام..فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستبدأ مشروع تطوير القاهرة الخديوية قريبا، كما جاري العمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون.





واضاف "مدبولي"، من خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنهم ينفذون حاليا مشروع تطوير كورنيش النيل او ما يطلق عليه ممشى أهل مصر .





واشار الى ان مشروع تطوير كورنيش النيل بداية من كوبري إمبابة حتى قصر النيل ، منوها الى اننا نريده أن يكون واجهة حضارية جديدة لمصر، وسننتهي من المرحلة الأولى منه بنهاية هذا العام.





وتابع أن ميدان التحرير كان بداية لمشروع تطوير القاهرة الخديوية، لافتا إلى أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو جاري تطويره ومنح تعويضات لسكان المنطقة.



