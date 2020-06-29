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توك شو

وزير الري يكشف السبب الحقيقي وراء استيراد القمح من الخارج

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:56 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي،
الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أننا نستورد القمح من الخارج، لأنه ليس لدينا موارد مائية تكفي لزراعته، منوهًا بأن مصر من اعلى الكفاءات في العالم انتاجيًا.

واوضح خلال كلمته على هامش افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية، اليوم، أن مصر أكثر البلاد جفافًا في العالم وتعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها المائية ويتركز السكان على 5% من مساحتها.

وأضاف أن مصر هي الدولة الافريقية الوحيدة التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة ولا تنتظر المشاكل وتواجهها وتتنبأ بها مثل الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن رد فعل الفلاحين في تأهيل الترع، كان رائعا؛ لأنه سهل عليهم في عملية الري كثيرا، وأن الدولة والفلاح شركاء سويا في عملية التطوير، مؤكدّا على أن الدولة تحاول تحويل الأزمة إلى فرص من أجل النهوض بالبلاد.

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