القصير: إنفاق 26 مليار جنيه فى مشروعات زراعية.. و850 ألف فدان صالحة بوسط وشمال سيناء

قال السيد القصير ، وزير الزراعة، خلال خلال إفتتاح قصر البارون ومطارى سفنكس والعاصمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المناطق الموجودة فى وسط سيناء مثل وادى البروك بالإضافة إلى محور البحيرات أثبتت أن هناك مساحات كبيرة تصلح للزراعة، لافتا إلى أنه تم انفاق اكثر من 26 مليار جنيه فى المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال الزراعة.

وقال الوزير، استهدفنا تحقيق تنمية مستدامة وكاملة فى كل ربوع الوطن واعتمدت محاور التنمية على عدة محاور الهدف الرئيسي منها رفع كفاءة استخدام وحدتى الرى والارض من خلال البحث على مصادر للرى من وحدات مختلفة والتوسع فى الرقعات الزراعية والتوسع الرأسي فى الرقعة الزراعية .





وأضاف أنه تم التوسع الرأسي فى الرقعة الزراعية من خلال اكتشاف اصناف ذات رى اقل وفترة نضوج اقل واصناف تتوافق مع التغيرات المناخية.



