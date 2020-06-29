القصير: إنفاق 26 مليار جنيه فى مشروعات زراعية.. و850 ألف فدان صالحة بوسط وشمال سيناء
الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:06 م
السيد القصير ، وزير الزراعة
قال السيد القصير ، وزير الزراعة، خلال خلال إفتتاح قصر البارون ومطارى سفنكس والعاصمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المناطق الموجودة فى وسط سيناء مثل وادى البروك بالإضافة إلى محور البحيرات أثبتت أن هناك مساحات كبيرة تصلح للزراعة، لافتا إلى أنه تم انفاق اكثر من 26 مليار جنيه فى المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال الزراعة.
وقال الوزير، استهدفنا تحقيق تنمية مستدامة وكاملة فى كل ربوع الوطن واعتمدت محاور التنمية على عدة محاور الهدف الرئيسي منها رفع كفاءة استخدام وحدتى الرى والارض من خلال البحث على مصادر للرى من وحدات مختلفة والتوسع فى الرقعات الزراعية والتوسع الرأسي فى الرقعة الزراعية .
وأضاف أنه تم التوسع الرأسي فى الرقعة الزراعية من خلال اكتشاف اصناف ذات رى اقل وفترة نضوج اقل واصناف تتوافق مع التغيرات المناخية.
وتابع أن الزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى والميكنة بشكل اوسع والتوسع فى المشروع القومى للصوب ورفع مستوى الانتجاية وتقليل حجم الاستيراد من القمح والذرة الصفراء وتحقيق الامن الغذائى لمصر فى ظل التحديات المائية.
ونوه إلى أنه يتم تعظيم كفاءة استخدام المياه وتوفير اراض ذات كفاءة للزراعة والتوسع الافقى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأوضح انه تم انفاق اكثر من 26 مليار جنيه فى المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال الزراعة.
وقال إن التحدى الرئيسى للتوسع الافقى فى الرقعه الزراعية يتمثل فى عدم توافر بنية تحتية من شبكات طرق و كهرباء وخلافه وتمثل عائقا رئيسيا فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية.
وأضاف أن هناك عائقا رئيسيا ايضا ان مثل هذه المشروعات كانت تحتاج الى انفاق استثمارى وموارد مالية كبيرة ولم تكن الدولة فى الماضى فى استطاعتها تنفيذ مشروعات تلك بهذا الحجم .
و اشار الى انه قد كان من اهم المشروعات التوسع الافقى مشروع شمال ووسط سيناء ، وهدفه الاستفادة من المصادر المختلفة للمياه التى يتم ضخها من ترعة الشيخ جابر الصباح ومحطة معالجة الصرف الزراعى .
وتابع ان إجمالي كميات المياه لتى سيتم ضخها الى شمال ووسط سيناء حوالى 9.6 مليون متر مكعب يوميا تكفى لزراعة مساحة تصل من 550 الى 600 الف فدان .
واكد أن الرئيس كلف بضرورة إجراء حصرى سريع بكل الاراضى الصالحة للزراعة فى شمال ووسط سيناء حتى يُستفاد من كميات المياه التى يتم ضخها فى شمال ووسط سيناء.
وقال إن المناطق الموجودة فى وسط سيناء مثل وادى البروك بالإضافة إلى محور البحيرات أثبتت أن هناك مساحات كبيرة تصلح للزراعة. وأكد أن 850 ألف فدان صالحة للزراعة فى وسط وشمال سيناء، مضيفا
أن إجمالى المساحات التى ثبت من الحصر التصنيفي فى مايو ويوليو الأولية أوضح أن أصل المساحات التى كانت مستهدفة فى إجراءها وصلت إلى 592 ألف فدان، والمساحات الجديدة وصلت إلى 664 ألف فدان.
وتابع :الأماكن دى تصلح للحبوب والبقوليات والخضروات والبساتين و الاعلاف.