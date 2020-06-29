اربط مصالحك الشخصية بمصالح بلدك.. السيسي: نهضة مصر تكمن في وحدة الشعب

اربط مصالحك الشخصية بمصالح بلدك.. كلمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين خلال افتتاحه عددا من المشروعات بشرق القاهرة اليوم، مؤكدا أن المصلحة العامة لن تتم إلا بالتكاتف ووحدة المصريين.





وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه عندما تحدث منذ 6 سنوات وقال للشعب "هنبينيها مع بعض وايدينا في إيد بعض"، كان يؤكد على أنه على جميع المصريين التحرك مع بعضهم البعض من أجل حل أي مشكلة.