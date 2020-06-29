AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اربط مصالحك الشخصية بمصالح بلدك.. السيسي: نهضة مصر تكمن في وحدة الشعب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:20 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاخبار
اربط مصالحك الشخصية بمصالح بلدك.. كلمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين خلال افتتاحه عددا من المشروعات بشرق القاهرة اليوم، مؤكدا أن المصلحة العامة لن تتم إلا بالتكاتف ووحدة المصريين.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه عندما تحدث منذ 6 سنوات وقال للشعب "هنبينيها مع بعض وايدينا في إيد بعض"، كان يؤكد على أنه على جميع المصريين التحرك مع بعضهم البعض من أجل حل أي مشكلة.  

وأضاف الرئيس السيسي، أنه كان يتحدث منذ قليل مع الدكتور مصطفى مدبولي بشأن افتتاح طرق في المريوطية وبعض المناطق بالجيزة من أجل تسهيل حركة المواطنين.


وتابع: "الحنية مش طبطبة، الحنية الحقيقية هي توفير أبسط الأشياء للناس، للمضي بيسر وسلام للأفضل والاستقرار"، متابعا أن هذا ما يحاول أن يفلعه مع الحكومة الآن. 

وأكد أن مصر تتكلف حوالى 175 مليار جنيه في السنة، قائلا: "خليهم مش 175 مليار خليهم 100 أو 50". 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يفتتح مجموعة من مشروعات تطوير شرق القاهرة وقصر البارون ومطاري سفنكس والعاصمة

بث مباشر..الرئيس السيسى يفتتح قصر البارون ومطارى سفنكس والعاصمة

شاهد| بدء مراسم افتتاح السيسي لمشروعات تطوير شرق القاهرة وقصر البارون ومطارين

الرئيس السيسي يشاهد نقلة حضارية في بداية افتتاح مشروعات قومية بالقاهرة

مدبولي: استثمارات المشروعات التنموية في ٦ سنوات تجاوزت 4.5 تريليون جنيه

مدبولي: تنفيذ 60 ألف وحدة إسكان بديلا للمناطق غير الآمنة بالقاهرة

ترشيحاتنا

الصين توافق رسميا على لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا

إصابة محمود قاعود مهاجم إنبي بـ كورونا

رمزي صالح: ألعب لـ المريخ السوداني براتب 5 أضعاف بسبب الأهلي

بعد إثارتها الجدل .. 10 صور تبرز أناقة ريا أبي راشد

بشائر 2020..صرف علاوة دورية للموظفين وحافز إضافى يصل لـ 375 جنيها بعد غد

فيديو لـ اللقطات الأولى من سقوط مروحية في إيران.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها .. صور

بعد إثارتها الجدل .. 10 صور تبرز أناقة ريا أبي راشد

بإطلالة محتشمة .. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذا القفطان