عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير

أعمال لا تتوقف كخلية نحل تنبض نشاطا ، لاستكمال أعمال المتحف المصري الكبير ، عظمة تاريخية تبنى بيد أبناء مصر ، حلما بات جليا للانطلاق على ، يفتتحه الرئيس السيسي كمشروعا قوميا ، بحضور زعماء العالم .





فالمتحف المصري الكبير ، كنزا حضاريا جمع أعظم التحف الأثرية ، يستضيف عمالقة التاريخ الفرعوني ، صمم بأحدث التقنيات العالمية ، ليحتوي حتى الآن 51 الفا و472 قطعة أثرية ، حيث ام نقل قرابة 90% من مركب خوفو الثانية، و90% من قطع توت عنخ امون.





ونأخذ قراء "صدى البلد" فى جولة مصورة ، داخل المتحف المصري الكبير ، لمتابعة أخر التطورات و الاعمال ، داخل المتحف .





"بداية الرحلة"





رحلتك للمتحف المصري الكبير ، ستبدأ بالتوجه الى الكيلو 5 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من ميدان الرماية- الهرم، وعقب دخولك من البوابات الخارجية تستطيع مشاهدة ميدان المسلة والذى تعد أول مسلة معلقة في العالم ، لتأخذك إلى مشهد عظيم ، لتري واجهة حائط الأهرامات "بوابة المتحف" بعرض 600 متر وعلى ارتفاع 45 مترا .





"استقبال ملكي"





بعد عبورك بوابة المتحف ، سيكون الملك رمسيس الثاني بشموخة و عظمتة ، أمامك مباشرة ، ليكون فى استقبالك أعظم ملوك الفراعنة ، لترفع رأسك عاليا ، لكي تشاهد ارتفاعا شاهقا ، وتتأمل فى فن براعة المصري القديم "الفراعنة "





"قاعات الزيارة "





تجري على قدم وساق الانتهاء من كافة الاعمال بالقاعات وتجهيزها والتى تقارب انتهاء الاعمال بها نسبة 90% ، أبرزها " قاعة الملك توت عنخ آمون ، مكتبة للكتب النادرة ، مبنى المؤتمرات ، مركز للثقافة ، متحف مركب الشمس .





"100 الف قطعة أثرية"





صمم المتحف المصري الكبير على مساحة 17 فدانا ، ليكون أكبر متحف عرفته الإنسانية في العالم ، من المقرر أن يحوي بداخلة قرابة الـ 100 الف قطعة أثرية ، ليستوعب سنويا قرابة 5 ملايين سائح للاستمتاع بالآثار الفرعونية و اليونانية و الرومانية .





"منشآت ترفيهية"





من المقرر أن يضم المتحف المصري الكبير ، منشآت تجارية وترفيهية، ومركزًا لعلوم المواد القديمة والترميم، وحديقة متحفية ستزرع بها الأشجار التي عرفها المصري القديم بالإضافة إلى مركزا لترميم الآثار مثالا معمل صيانة المومياوات و الأخشاب ، و صالات العرض المتحفى ، مكتبة اثرية ، متحف الطفل ،مركز المؤتمرات و السينما .





"الدرج العظيم"





وخلال جولة "صدى البلد" تجد أنه تم الانتهاء من الحدائق الخارجية والزجاج الهرمي للمتحف ، وحتى الان تم نقل قرابة 51 الفا و 472 قطعة اثرية ، لتنضم اليه بالاضافة الى نقل 90% من مركب خوفو الثانية ، مثلها من قطع توت عنخ أمون بالاضافة الى تثبيت 42 قطعة للملك توت على الدرج العظيم .



