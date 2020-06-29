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ثقافة

عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:32 م
محرر صدى البلد فى
محرر صدى البلد فى جولة بالمتحف المصرى الكبير
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محمد الاسكندرانى
أعمال لا تتوقف كخلية نحل تنبض نشاطا ، لاستكمال أعمال المتحف المصري الكبير ، عظمة تاريخية تبنى بيد أبناء مصر ، حلما بات جليا للانطلاق على ، يفتتحه الرئيس السيسي كمشروعا قوميا ، بحضور زعماء العالم .

فالمتحف المصري الكبير ، كنزا حضاريا جمع أعظم التحف الأثرية ، يستضيف عمالقة التاريخ الفرعوني ، صمم بأحدث التقنيات العالمية ، ليحتوي حتى الآن 51 الفا و472 قطعة أثرية ، حيث ام نقل قرابة 90% من مركب خوفو الثانية، و90% من قطع توت عنخ امون.

ونأخذ قراء "صدى البلد" فى جولة مصورة ، داخل المتحف المصري الكبير ، لمتابعة أخر التطورات و الاعمال ، داخل المتحف .

"بداية الرحلة"

رحلتك للمتحف المصري الكبير ، ستبدأ بالتوجه الى الكيلو 5 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من ميدان الرماية- الهرم، وعقب دخولك من البوابات الخارجية تستطيع مشاهدة ميدان المسلة والذى تعد أول مسلة معلقة في العالم ، لتأخذك إلى مشهد عظيم ، لتري واجهة حائط الأهرامات "بوابة المتحف" بعرض 600 متر وعلى ارتفاع 45 مترا .

"استقبال ملكي"

بعد عبورك بوابة المتحف ، سيكون الملك رمسيس الثاني بشموخة و عظمتة ، أمامك مباشرة ، ليكون فى استقبالك أعظم ملوك الفراعنة ، لترفع رأسك عاليا ، لكي تشاهد ارتفاعا شاهقا ، وتتأمل فى فن براعة المصري القديم "الفراعنة "

"قاعات الزيارة "

تجري على قدم وساق الانتهاء من كافة الاعمال بالقاعات وتجهيزها والتى تقارب انتهاء الاعمال بها نسبة 90% ، أبرزها " قاعة الملك توت عنخ آمون ، مكتبة للكتب النادرة ، مبنى المؤتمرات ، مركز للثقافة ، متحف مركب الشمس .

"100 الف قطعة أثرية"

صمم المتحف المصري الكبير على مساحة 17 فدانا ، ليكون أكبر متحف عرفته الإنسانية في العالم ، من المقرر أن يحوي بداخلة قرابة الـ 100 الف قطعة أثرية ، ليستوعب سنويا قرابة 5 ملايين سائح للاستمتاع بالآثار الفرعونية و اليونانية و الرومانية .

"منشآت ترفيهية"

من المقرر أن  يضم المتحف المصري الكبير ، منشآت تجارية وترفيهية، ومركزًا لعلوم المواد القديمة والترميم، وحديقة متحفية ستزرع بها الأشجار التي عرفها المصري القديم بالإضافة إلى مركزا لترميم الآثار مثالا معمل صيانة المومياوات و الأخشاب ، و صالات العرض المتحفى ، مكتبة اثرية ، متحف الطفل ،مركز المؤتمرات و السينما .

"الدرج العظيم"

وخلال جولة "صدى البلد" تجد أنه تم الانتهاء من الحدائق الخارجية والزجاج الهرمي للمتحف ، وحتى الان تم نقل قرابة 51 الفا و 472 قطعة اثرية ، لتنضم اليه بالاضافة الى نقل 90% من مركب خوفو الثانية ، مثلها من قطع توت عنخ أمون بالاضافة الى تثبيت 42 قطعة للملك توت على الدرج العظيم .

وأثناء جولتنا وجدنا فتارين صممت و صنعت بأحدث التكنولوجيا ، العالمية انتهت نسبة الاعمال فيها بـ 80% ، من قاعة توت عنخ أمون ، تبهر الزائرين ، بالاضافة الى وجود شرح وبوابات استرشادية.
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
عظمة الإنجاز .. صدى البلد في جولة داخل المتحف المصري الكبير
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