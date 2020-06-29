يعبر عن قوة الاقتصاد.. خبير يشيد بسداد 20 مليار دولار للمؤسسات الدولية

أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بما أعلنته الحكومة المصرية بسداد نحو ٢٠ مليار دولار خلال الشهور الأخيرة للمؤسسات الدولية.





وقال "ابوزيد" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن خروج تلك التقارير في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد العالمي بأزمة وكارثة عالمية، يؤكد أن مصر قادرة على سداد كافة التزاماتها الخارجية برغم تلك الأحداث وهو ما يعني قوة اقتصادها ونموه.





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وأوضح ابوزيد أن موافقة مؤسسات التمويل الدولية خصوصا صندوق النقد الدولي علي اقراض مصر حزمة تمويل سريع بقيمة بلغت ٨ مليارات دولار علي مرحلتين أولها في مايو الماضي بقيمة ٢.٨مليار دولار ثم المرحلة الثانية بقيمة ٥.٢ مليار دولار منذ ايام .





وأشار ابوزيد إلي أن تقيمات المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري بخلاف تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني حول الجدارة الائتمانية لمصر واقتصادها ، لا تتم من منطلق الأهواء الشخصية ولكن بحسب المسائل الفنية والدلائل والنتائج الملموسة بدون اي مجاملات ، وهو ما يؤكد قوة اقتصادنا وتعافيه و سداد كافة التزاماته الدولية. ونجحت مصر في سداد ٧.٩ مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، واعلنت الحكومة عن نجاح مصر في سداد ٢٠ مليار دولار علي مدار شهور سابقة كانت محل أداء للمؤسسات الدولية .



