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محافظات

تموين بني سويف: ضبط 2.5 طن سكر ناقص الوزن ولحوم مذبوحة خارج المجازر وتحرير 14 محضرا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويفباستمرار حملات التموين على الأسواق والمحال التجارية،لتحقيق انضباط الأسعار وتوافر السلع، تيسيرا على المواطنين، وحمايتهم من استغلال بعض التجار ،مطالبا بتكثيف الحملات لتصل الى القرى،فضلا عن مواصلة الجهود لمواجهة كل صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مديرية التموين عن جهود ضبط الأسواق ،والذي قام بعرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين،حيث شنت مديرية التموين بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية حملات مفاجئة على الأسواق،وذلك ولمتابعة مستوى جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والتصدى لمحاولات التلاعب أو الغش التجاري ،ومواجهة  حجب وتهريب السلع الى السوق السوداء . 


و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 14 محضرا لمخالفات تموينية شملت 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص و3 محاضر لتدنى مستوى النظافة وعدم نظافة أدوات العجين داخل بعض المخابز . 

كما تم ضبط 2450 كيلو جرام سكر"ناقص الوزن" داخل أحد مراكز التعبئة، وضبط 70 كيلوجرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة . 

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