مجلس الدولة يقضي بعدم قبول دعوى غلق مكتب BBC داخل مصر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ، لغلق مكتب BBC في مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد.

وأوضح سمير صبري، مقيم الدعوى، أن هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها، وذلك منذ أكثر من 73 عامًا، وضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.





وذكر صبري أن هذة القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لادعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.