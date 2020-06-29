باقٍ من الزمن يومان.. الروس يصوتون لصالح التعديلات الدستورية.. والغالبية تؤيد تمديد عهد بوتين حتى 2036

- 76% من الروس يصوتون لصالح الاصلاحات الدستورية الجديدة

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نشرت مؤسسة استطلاع الدولة الروسية VCIOM استطلاعا مبدئيا يظهر أن الغالبية العظمى من الروس يؤيدون الإصلاحات الدستورية المقترحة، قبل أيام من نهاية التصويت المقرر في 1 يوليو





وأظهرت نتيجة الاستطلاع، الذي نشر اليوم الاثنين، أن حوالي 76 في المائة من المستطلعين صوتوا لصالح مجموعة التعديلات، والتي تتراوح بين المعاشات التقاعدية الأفضل والأجور الدنيا إلى إعادة تعيين حدود الفترات التي تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح مرة أخرى في عام 2024 وربما البقاء في السلطة حتى عام 2036.





وبدأ التصويت الأسبوع الماضي، ووصفته المعارضة بأنه غير قانوني وعرضة للتزوير، ومن المقرر أن ينتهي يوم الأربعاء 1 يوليو.







موقف الناخبون الروس





واستطلعت VCIOM، التي هي مختصر لـ "مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا"، أكثر من 163000 ناخب في 25 منطقة، ووافق حوالي 70 بالمائة على التعديلات.



وقال الرئيس المشارك لمجموعة مراقبة الاقتراع على التعديلات الدستورية في روسيا، جريجوري ميلكونينتس، لإذاعة بيزنس إف إم إن نشر الأرقام قبل نهاية التصويت يمكن أن "يؤثر على إرادة المواطنين".



وأشار إلى أن هذا هو السبب في حظر نشر استطلاعات الرأي قبل نهاية التصويت.



وذكرت VCIOM إنها قررت نشر الأرقام بسبب "ارتفاع الطلب" على البيانات، ورفضت فكرة أنها يمكن أن تؤثر على النتيجة.



وصرح مدير المركز فاليري فيودوروف لـ وكالة فرانس برس في تعليق بالبريد الالكتروني "ان نشر القانون ليس ضد القانون".



وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا، إن الهيئة أوصت بالانتظار حتى نهاية التصويت لكن المركز لم يفعل أي شيء غير قانوني.



ويجب أن يلتزم التصويت الدستوري بقانونه الخاص، بدلًا من التشريع الانتخابي العادي في روسيا، الذي يحظر نشر البيانات خلال "فترة الصمت" مباشرة قبل وأثناء التصويت.



