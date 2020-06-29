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محافظات

وجهت بالإسراع فى التنفيذ.. محافظ دمياط تتفقد توسعات محطتي مياه البستان وكفر سليمان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرص كافة الأجهزة بالمحافظة على إتمام كافة المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وذلك لتغطية جميع المناطق بتلك الخدمات و تعزيز البنية التحتية بها و كذلك تلبية احتياجات المواطنين...

وأجرت المحافظ جولة تفقدية، اليوم الاثنين، استهدفت متابعة تلك الأعمال بمشروعى توسعات محطة مياه البستان بمركز دمياط و إعادة تأهيل محطة مياه سليمان بمركز كفر سعد، حيث رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وم. محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و م. أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.. 

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 استمعت محافظ دمياط الى شرح تفصيلى عن مشروع توسعات محطة مياه البستان بزيادة استيعابية ٥١ الف م٣/ يوم ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للمشروع بأكمله١٥٣ الف م٣/ يوم،  كما تابعت جميع أعمال التطوير الجارية به لمبانى الكسح والمروقات و المرشحات و الخزانات الارضية ، إذ تخدم المحطة ٢٥٠٠٠ نسمة بمناطق مختلفة بمراكز دمياط وفارسكور والزرقا، كما تبلغ تكلفة أعمال التوسعات قيمة قدرها ٧٠ مليون جنيه ومن المقرر نهو ذلك المشروع بنهاية عام ٢٠٢١..

كما تابعت المحافظ أيضًا عملية إعادة تأهيل محطة مياه كفر سليمان المُنشأة منذ عام ١٩٧١م، بطاقة استيعابية ١٢٠٠ل/ث، والتى ستغطى احتياجات منطقة غرب النيل بالكامل ومدينة رأس البر بمياه الشرب، كما تفقدت مبنى المروقات والمرشحات ومأخذى المياه للمحطتين القديمة والجديدة، ومن المقرر بدء تجارب التشغيل للمحطة ٣٠ يوليو القادم، كما بلغت تكلفة عملية التطوير مبلغ ٦٠ مليون جنيه..

ووجهت الدكتورة منال عوض بالاسراع فى معدلات التنفيذ الخاصة بتلك المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد لتحقيق الاستفادة بما يلبى احتياجات المواطنين بالمحافظة..
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