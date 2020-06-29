ملحنة سعودية تهدي مصر أغنية وطنية بصوت فاطمة عيد





وتم تسجيل الأغنية في استديو صوت الحب، مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية، كما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من أجل إهدائها للقنوات المختلفة، على أن يتم إذاعتها ابتداء من الغد.





وعن سبب اختيارها لتقديم هذه الأغنية بصوت فاطمة عيد، تقول "حنين": فكرت منذ فترة في تقديم أغنية وطنية لمصر، لأني عاشقة لهذه الأرض التي عشت فيها أكثر ما عشت في بلدي، ويسعدني جدا ما أراه يوميا من انجازات تتحقق على يد قيادتها الحكيمة، وبالتالي كان التفكير في أن تظهر هذه الأغنية بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو.





وتابعت : "أما عن سبب اختياري لصوت الفنانة "فاطمة عيد" لتقديمها فيرجع إلى طبيعة الأغنية التي قررت أن تكون شعبية لتكون قريبة من الناس، بالإضافة إلى أن صوت "فاطمة عيد" يمثل البهجة والفرحة، وهي رمز للأم المصرية الطيبة.



