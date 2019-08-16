فاطمة عيد: غنيت كل ألوان الغناء وتميزت بشدة فى الشعبى.. فيديو

قالت الفنانة فاطمة عيد، إنها غنت كل ألوان الغناء العاطفى والشعبى والدينى، لافتة إلى أنها تميزت بشدة فى اللون الشعبى.



وتابعت فاطمة عيد خلال حوارها مع الإعلامى أيمن عدلى، مقدم برنامج أخبار مصر:"بالنسبة لى أفضل أغانى قدمتها كانت فى شريط "هنعلق البنورة"".



واعتبرت فاطمة عيد أنها كانت تقدم رسائل للمجتمع من خلال أغانيها الشعبية التى ارتبط بها الجمهور مثل حسانين ومحمدين وغيرها التى كانت تمثل توعية ونصحا لكل مصر بعيدًا عن الإسفاف واللغة الرديئة.

