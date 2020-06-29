برلماني: ثورة 30 يونيو أسقطت احتلال الإخوان لمصر

هنأ النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري بكل طوائفه بالتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال عباس في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من المُخطط الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية بتدمير الوطن وتحويل سيناء إلى إمارة للإرهاب والإرهابيين، مُؤكدًا أن ثورة 30 يونيو المجيدة أنقذت الدولة المصرية من بطش الإخوان التي استهدفت الدولة المصرية خلال العام الذي حكمت فيه مصر.





وأكد أن ثورة 30 يونيو ستظل دائمًا وأبدًا علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والوطن العربي بأكلمه بعد الانتفاضة الشعبية الجارفة ضد قوى الشر والظلام,





كما أكد النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن ثورة 30 يونيو أسقطت احتلال الإخوان لمصر، وكشفت عن الوجه القبيح للجماعة الإرهابية أمام العالم.