AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو أسقطت احتلال الإخوان لمصر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:39 م
ثوره 30 يونيو
ثوره 30 يونيو
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
هنأ النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري بكل طوائفه بالتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال عباس في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من المُخطط الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية بتدمير الوطن وتحويل سيناء إلى إمارة للإرهاب والإرهابيين، مُؤكدًا أن ثورة 30 يونيو المجيدة أنقذت الدولة المصرية من بطش الإخوان التي استهدفت الدولة المصرية خلال العام الذي حكمت فيه مصر.

وأكد أن ثورة 30 يونيو ستظل دائمًا وأبدًا علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والوطن العربي بأكلمه بعد الانتفاضة الشعبية الجارفة ضد قوى الشر والظلام,

كما أكد النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن ثورة 30 يونيو أسقطت احتلال الإخوان لمصر، وكشفت عن الوجه القبيح للجماعة الإرهابية أمام العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعادة وطن.. «الأهرام العربي» تحتفل بمرور 7 أعوام على ثورة 30 يونيو

نقل البرلمان: مصر حققت إنجازات لم تتحقق منذ 40 عاما

برلمانى: ثورة 30 يونيو حققت إنجازات عظيمة.. وقضت على الفاشية الدينية

بقيادة السيسي.. محمد موسى: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من نفق مظلم

نائب: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من المخطط الشيطانى لجماعة الإخوان الإرهابية

نائبة تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: نهاية عصر دامس وبداية عهد جديد

ترشيحاتنا

حال خسارة الدوري .. برشلونة يستقر على إقالة كيكي سيتين ويحدد البديل

بإجمالي 193761.. ألمانيا تسجل 262 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

ضابط في قضية التخابر مع داعش ليبيا: التنظيم كيان إرهابي مستقل فشل في إقامة ولاية داخل مصر

فرصة أخيرة.. فايلر يوافق على عودة صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية

مصرع 7 أشخاص واصابة 7 في حريق بمستشفى في الاسكندرية

كواليس مثيرة بعد انفصال شاكوش عن خطيبته منة .. فيديو جراف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن صفة مشتركة بين كيت ميدلتون والأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا

بـ الباشكير.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟