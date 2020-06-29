برلماني: 30 يونيو أنقذت مصر من الفاشية الدينية والهيمنة التركية

تقدم النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو الخالدة، مؤكدا ان هذه الثورة كانت نقطة تحول كبرى فى تاريخ البلاد وأنقذتها حكم دولة المرشد والفاشية الدينية ومن الهيمنة التركية.





وقال " صدقى " فى بيان له اصدره اليوم ان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اصيب بالهوس والجنون عقب الثورة وهو يكن العداء إلى مصر وكان يرى إن وصول جماعة الاخوان الارهابية للحكم سيمهد له السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد.





كما وجه النائب عمرو صدقى تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى خرج بالملايين فى الميادين والشوارع المصرية معلنا رفضه التام لحكم دولة المرشد، مشيدا بالاستجابة الفورية من قواتنا المسلحة الباسلة لارادة الشعب المصرى والشرطة الوطنية وتنفيذ قراراته المصيرية فى ثورة 30 يونيو التى انقذت مصر من المصير المجهول ومن التقسيم والتمزيق وتحويل ارض سيناء الطاهرة والمقدسة الى إمارة للارهاب والارهابيين.



