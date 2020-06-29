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مقتل 4 في هجوم إرهابي على بورصة كراتشى بباكستان.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:00 م
هجوم إرهابي على بورصة
هجوم إرهابي على بورصة كراتشي
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورو نيوز لقطات يظهر من خلالها مقتل أربعة اشخاص بينهم شرطي حين اقتحم أربعة مسلحين الاثنين بورصة كراتشي في العاصمة المالية لباكستان، في هجوم تبنته مجموعة انفصالية من إقليم بلوشستان المجاور.

ووصل المهاجمون الذين ارتدى اثنان منهم على الأقل ملابس غربية، وفق صور لجثثهم التقطتها فرانس برس، إلى أمام المنشأة على متن سيارة، قبل أن يلقوا قنبلة ويطلقوا النار، وفق ما أعلن مدير شرطة كراتشي غلام نبي ميمون.

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وقال الطبيب الجراح في المستشفى المدني في كراتشي كرار عباسي لفرانس برس "هناك ثماني جثث في المستشفى بينها جثث الارهابيين الاربعة".

وفيما اشادت السلطات المدنية والعسكرية بسرعة رد فعل قوات الامن، نشرت الشرطة على الانترنت مقابلة مع احد عناصر وحدة نخبة شرح فيها دوره في التصدي للمهاجمين.

وتبنى "جيش تحرير بلوشستان" عبر تويتر الهجوم الذي نفذه "لواء مجيد" وهي وحدة نخبة من مهاجمين انتحاريين من مقاتليه، وقال إنها تمكنت لبعض الوقت من "السيطرة على المنطقة".
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