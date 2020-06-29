أحمد زاهر يفاجئ بوسي شلبي بصورة محمود عبد العزيز .. شاهد

وعلقت بوسى على الصورة " احلي مفاجاه في كرافان زاهر "

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

استاذنا العظيم

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وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



