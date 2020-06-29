AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد زاهر يفاجئ بوسي شلبي بصورة محمود عبد العزيز .. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:10 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشرت الاعلامية بوسى شلبى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة من كرفان الفنان احمد زاهر , من كواليس حوارها معه , و فاجأها احمد بصورة للفنان الراحل  محمود عبد العزيز . 

وعلقت بوسى على الصورة " احلي مفاجاه في كرافان زاهر " 


نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :


الله صورة حلوة لله يرحمه الفنان الكبير الساخر محمود عبد العزيز 👍♥️

الله يرحمه ويغفر له

استاذنا العظيم 

اقرا ايضا :

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر ينشر صورة من كواليس البرنس .. ومتابع: كل يوم بتنكد علينا

الموهبة الخارقة.. زوجة السقا توجه رسالة إلى أحمد زاهر.. شاهد

عبر تيك توك.. أحمد زاهر يقلد مبروك عطية.. ونجلته تقلد متصلة.. فيديو

طلقها يا حسين.. أحمد زاهر يقلد الشيخ مبروك في تحد جديد عبر التيك توك

ملك أحمد زاهر توجه رسالة لوالدها فى يوم الأب العالمي

ركز فى نفسك ... أحدث ظهور لـ أحمد زاهر من على حمام السباحة.. شاهد

ترشيحاتنا

شاهد.. 4 مشروعات نفذتها المقاولون العرب وافتتحها الرئيس السيسى اليوم

الكمامة الطبية مضروبة والقماش أفضل.. مفاجأة من رئيس المستلزمات الطبية.. شاهد

أحمد زاهر يفاجئ بوسي شلبي بصورة محمود عبد العزيز .. شاهد

أمير كرارة يرد على تصريحات يوسف الشريف حول مسلسل الاختيار.. شاهد

فى صفقة تبادلية .. صديق محمد صلاح المقرب مهدد بالرحيل عن ليفربول

الصحة العالمية تقرر إرسال فريق إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي