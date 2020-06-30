استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات..اليو

أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، بعد تراجع له بمتوسط جنيهان، أمس الإثنين. استقرتفي مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، بعد تراجع له بمتوسط جنيهان، أمس الإثنين.





وسجل سعر الذهب للجرام عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا نحو 794 جنيهًا بعد أن كان يسجل 796 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





أسعار الذهب، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل معهم. ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل معهم.





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وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 907.40 جنيهًا





كما سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 794 جنيهًا





ووصل عيار 18 نحو 680.50 جنيهًا





وسجل الجنية الذهب نحو 6352 جنيهًا ، وبلغ السعر العالمي للذهب نحو 1770 جنيهًا





أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. وعنفي مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



