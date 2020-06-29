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سيارات

تم إنتاج نسخة واحدة فقط منها.. «البيضة الإلكترونية» أبرز تقاليع السيارات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:32 م
تم إنتاج نسخة واحدة
تم إنتاج نسخة واحدة فقط منها .. «البيضة الإلكترونية» أبرز ت
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منة الله عبد الحميد
تحظى المركبات الغريبة والنادرة اهتمام عشاق السيارات، نظرًا لفكرتها الفريدة وتصميمها المختلف الذي يضفي على جمالها لمسات إبداعية ملحوظة.

على هذه الأسس، تحاول الشركات في ابتكار السيارات والتطوير منها لزيادة المبيعات، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز المركبات الغريبة "سيارة البيضة الإلكترونية". 

Fichier:Cosmic Egg (42665690074).jpg — Wikipédia

سيارة على هيئة بيضة، تتمتع بحجمها الصغير البيضاوي مكونة من الألومنيوم والزجاج والمحرك الكهربائي خطفت الأنظار حتى أصبحت قطعة نادرة في أحد المتاحف. 
Paul Arzens - Wikiwand
لم يتم تصنيع إلا سيارة واحدة فقط من «البيضة الإلكترونية»، تم تصميمها في عام 1935 على يد المصمم الفرنسي «بول أرزان»، وتم تصنيع هذه السيارة من الألمنيوم والزجاج المستخدم كان من الزجاج المقوى ومن ثم أضاف محركًا كهربائيًا ومجموعة من البطاريات وكانت تزن فقط 350 كيلو جرام.
Mulhouse museum, France: Motoring magic

تصل سرعة سيارة البيضة الإلكترونية إلى 70 كم/ ساعة عندما تحمل شخصًا واحدًا و 60 كم/ ساعة عندما تحمل على متنها شخصين.
وتوجد السيارة الآن في متحف الفنون والحرف في باريس.
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