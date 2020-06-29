تم إنتاج نسخة واحدة فقط منها.. «البيضة الإلكترونية» أبرز تقاليع السيارات

تحظى المركبات الغريبة والنادرة اهتمام عشاق السيارات ، نظرًا لفكرتها الفريدة وتصميمها المختلف الذي يضفي على جمالها لمسات إبداعية ملحوظة.





على هذه الأسس، تحاول الشركات في ابتكار السيارات والتطوير منها لزيادة المبيعات، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز المركبات الغريبة "سيارة البيضة الإلكترونية".









سيارة على هيئة بيضة، تتمتع بحجمها الصغير البيضاوي مكونة من الألومنيوم والزجاج والمحرك الكهربائي خطفت الأنظار حتى أصبحت قطعة نادرة في أحد المتاحف.

لم يتم تصنيع إلا سيارة واحدة فقط من «البيضة الإلكترونية»، تم تصميمها في عام 1935 على يد المصمم الفرنسي «بول أرزان»، وتم تصنيع هذه السيارة من الألمنيوم والزجاج المستخدم كان من الزجاج المقوى ومن ثم أضاف محركًا كهربائيًا ومجموعة من البطاريات وكانت تزن فقط 350 كيلو جرام.





تصل سرعة سيارة البيضة الإلكترونية إلى 70 كم/ ساعة عندما تحمل شخصًا واحدًا و 60 كم/ ساعة عندما تحمل على متنها شخصين.